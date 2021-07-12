وزير الخارجية: أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة تدعم التفاوض بشأن «سد النهضة»

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تضع ثقتها في تولي الاتحاد الأفريقي لمفاوضات لسد النهضة الإثيوبي، مثمنا الدور الأوروبي كمراقب.

وأضاف وزير الخارجية، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك دورا للاتحاد الأوروبي في المفاوضات كمراقب دولي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الدور يلقى ترحيبا كبيرا من قبل الدولة المصرية مع تفاعله مع الأزمة وإعرابه عن القلق من الإجراءات الأحادية التي تتم من الجانب الإثيوبي في الملء الثاني للسد الإثيوبي وضرورة الامتناع عن هذه الإجراءات التي تضر بمصالح الأطراف الأخري.

وشدد وزير الخارجية على أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة يدعمون مسار التفاوض للوصول لاتفاق عادل وملزم قانونا للسد الإثيوبي، موضحا أن مصر لديها ثقة كبيرة فى شركائها نتيجة خبرات كبيرة في كل أرجاء العالم في قواعد القانون الدولي.

وأكد شكري أن الدولة المصرية تضع ثقتها الكاملة في الاتحاد الإفريقي ومسار التفاوض والمشاورات للتوصل مع الأطراف والهدف من ذلك هو أن يكون هناك إطار تفاوضي للقضية.