أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكيل وزارة الحج لـ"سبق": الحاج ليس بحاجة إلى حمل حقائبه.. وهذه مهام مراكز التجمع الأربعة

Print
وكيل وزارة الحج لـ"سبق": الحاج ليس بحاجة إلى حمل حقائبه.. وهذه مهام مراكز التجمع الأربعة وكيل وزارة الحج لـ"سبق": الحاج ليس بحاجة إلى حمل حقائبه.. وهذه مهام مراكز التجمع الأربعة
المراكز مجهزة بالكامل بحيث تستقبل ضيوف الرحمن على دفعات وجداول محددة

وكيل وزارة الحج لـ

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو المداح في تصريح لـ"سبق" على هامش تدشين مركز الزايدي، بأن المركز أحد أربعة مراكز تم تجهيزه لاستقبال ضيوف الرحمن من كافة مناطق المملكة.

وقال: المراكز الأربعة مجهزة بالكامل بحيث تستقبل الحجاج على دفعات وجداول محددة حتى لا يكون هناك تزاحم في تلك المراكز المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف: طريقة الوصول إلى هذه المراكز فرادى أو على شكل مجموعات من خلال حافلة النقل من كافة مدن المملكة.

وتابع: يتم التحقق من حالة الحاج وقراءة بياناته الصحية ويتم تسليمه بطاقة الحج الذكية إلى جانب تحميل حقائبه وترميزها ونقلها إلى المشاعر المقدسة، بينما الحاج يتم توجيهه إلى الحافلات، ومن ثم إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم.

واستطرد: من مهام المراكز؛ فرز الحجاج وتحويلهم إلى الحرم المكي الشريف بشكل مجدول، بحيث لا يكون هناك ازدحام في المركز أو الحرم ولا حتى في المشاعر المقدّسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت نقاط التجمع في كل من: (الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة