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"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج"

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"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج" "هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج"

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الثلاثاء 3/ 12 /1442، لقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت عنوان "الأمانة والحج" بحضور أعضاء فرع الهيئة، وعدد من الإعلاميين بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء: أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة.

وأضاف أن اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، مثمناً جهود أمانة العاصمة الكبيرة في خدمة أهل مكة وزوارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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