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فرنسا تعلن قواعد جديدة لاحتواء كورونا وتلزم الطواقم الطبية بالتطعيم

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فرنسا تعلن قواعد جديدة لاحتواء كورونا وتلزم الطواقم الطبية بالتطعيم فرنسا تعلن قواعد جديدة لاحتواء كورونا وتلزم الطواقم الطبية بالتطعيم

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قواعد جديدة لاحتواء انتشار اليوم الاثنين من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم، كما سيتعين على الراغبين في الذهاب إلى السينما أو ركوب القطار إظهار ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.

وقال ماكرون أثناء إعلانه عن الإجراءات واسعة النطاق لمواجهة زيادة الإصابات، إن التطعيم لن يكون إلزاميا بالنسبة لعموم الناس لكنه حث الجميع على تلقي اللقاح.

وأضاف في كلمة للشعب نقلها التلفزيون «علينا أن نمضي قدما باتجاه تطعيم الشعب الفرنسي بأكمله. هذا هو السبيل الوحيد صوب الحياة الطبيعية».

وتابع «لقد بدأ سباق جديد مع الزمن» في إشارة إلى سلالة دلتا شديدة العدوى.
وثمة حركة قوية مناهضة للتطعيم في فرنسا، لكن السلطات كانت تعتقد أن بإمكانها الحد من انتشار الفيروس عن طريق إقناع عدد كاف من الناس بالتطعيم طواعية ومن بينهم أفراد الطواقم الطبية.

لكن تباطؤ معدلات التطعيم والزيادة الحادة في الإصابات الجديدة بسبب سلالة دلتا أجبرا على إعادة النظر فيما يتعلق بالعاملين في مجال الصحة الذين أصبح لزاما عليهم التطعيم بحلول 15 سبتمبر أيلول.
كما سيصير تطعيم العاملين في دور المسنين إلزاميا أيضا.

وبعد انخفاض معدل الإصابات من أكثر من 42 ألفا يوميا في منتصف أبريل نيسان إلى أقل من 2000 يوميا في أواخر يونيو حزيران، بدأ متوسط عدد الإصابات الجديدة في فرنسا يرتفع مجددا، حيث يبلغ حاليا قرابة 4000 يوميا.

المصرى اليوم

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