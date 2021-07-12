المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل في بنها

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قضت محكمة جنايات بنها، الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل بأحد المصانع لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكدت المحكمة أن المتهم هتك عرض الطفل المجنى عليه بالقوة بعد أن اقتاده بالقوة لمحل الواقعة وتهديده بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاح أبيض «مطواة» أداة الجريمة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة الطفل «م ط م» 12 سنة، لعامل بأحد المصانع بدائرة المركز، بهتك عرض الطفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض «مطواة».

وانتقلت قوة أمنية، وتم ضبط المتهم ويدعى «م ع ع» 19 سنة، واعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة الطفل للطب الشرعي، الذي أكد تعرض الطفل لهتك العرض، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة بحكمها السابق.