أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل في بنها

Print
المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل في بنها المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات بنها، الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل بأحد المصانع لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكدت المحكمة أن المتهم هتك عرض الطفل المجنى عليه بالقوة بعد أن اقتاده بالقوة لمحل الواقعة وتهديده بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاح أبيض «مطواة» أداة الجريمة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة الطفل «م ط م» 12 سنة، لعامل بأحد المصانع بدائرة المركز، بهتك عرض الطفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض «مطواة».

وانتقلت قوة أمنية، وتم ضبط المتهم ويدعى «م ع ع» 19 سنة، واعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة الطفل للطب الشرعي، الذي أكد تعرض الطفل لهتك العرض، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات

الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات