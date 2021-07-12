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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن حصر ممتلكات الدولة يعتبر واحد من أهم الموضوعات الموجودة في الدولة المصرية الآن، خاصة الأراضي التي تملكها الدولة، حيث تنبهت القيادة السياسية لذلك مبكرًا.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن النظام الحكومي المصري خلال السنوات السابقة بها حصر دقيق للممتلكات الخاصة بها، ولا يوجد محاسبة على استغلال هذه الأراضي والمباني.

وأوضح أنه تم بدء العمل على حصر دقيق لهذه الممتلكات منذ عام 2016، وقبل هذا العام كانت الأراضي كانت عرضة للانتهاك ومبدأ وضع اليد، وكان ذلك السائد، لافتاً إلى أنه من ملامح الجمهورية الجديدة هي فكرة الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن حجم الدولة المصرية كبير من حيث المساحة، ولكن هناك ميراث من العشوائية متراكمة لأكثر من 150 عاما، بالإضافة إلى انتهاك الأراضي العامة والتعدي عليها، منوها بأن هناك فلسفة جديدة لأداء الدولة المصرية.