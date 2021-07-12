أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: توفير كل احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم

Print
التموين: توفير كل احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم : توفير كل احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

وقال المصيلحي، في بيان صحفي الاثنين، إنه وجه الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كما وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة- المصرية) أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلى 60%، مشيرين إلى أن مخازن الجملة التابعة لهم يصل عددها إلى 1500 مخزن، وبها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم، وتفتح أبوابها يوميا أمام أصحاب منافذ الصرف لصرف الاستعاضات المقررة لهم لكل السلع.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان، وضخها فورا إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها، وأشار إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمه صرف السلع التموينية من خلال متابعها إلكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية بمراكز ومدن شمال سيناء

التموين: توافر السلع الأساسية والمقررات التموينية بمراكز ومدن شمال سيناء

بعد تحريك الأسعار اليوم.. حملات لمفتشي التموين على محطات الوقود لمتابعة الموقف

بعد تحريك الأسعار اليوم.. حملات لمفتشي التموين على محطات الوقود لمتابعة الموقف

التموين تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

التموين تكشف عن مخزون السكر : يكفى حتى 2022

«التموين» تحدد المحافظات الأكثر بالمخالفات خلال العيد: القليوبية بالمقدمة والسويس الأقل

«التموين» تحدد المحافظات الأكثر بالمخالفات خلال العيد: القليوبية بالمقدمة والسويس الأقل