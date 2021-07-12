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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

وقال المصيلحي، في بيان صحفي الاثنين، إنه وجه الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كما وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة- المصرية) أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلى 60%، مشيرين إلى أن مخازن الجملة التابعة لهم يصل عددها إلى 1500 مخزن، وبها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم، وتفتح أبوابها يوميا أمام أصحاب منافذ الصرف لصرف الاستعاضات المقررة لهم لكل السلع.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان، وضخها فورا إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها، وأشار إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمه صرف السلع التموينية من خلال متابعها إلكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.