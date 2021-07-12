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رفض نادي أسوان، موعد مباراته امام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والمقرر يوم 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد إعلان لجنة اداراة اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، موعد المباراة أمس.

وقال احمد سليمان، رئيس نادي اسوان، فى تصريحات اعلامية، انه ارسل خطابا رسميا للجنة اتحاد الكرة يرفض خلاله موعد مباراة الزمالك، والذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين نادى البنك الأهلى، حيث سيخوض الفريقين مباراتان يومي 6 و12 اغسطس، وليس من العدل ان يخوض اسوان بينهما مباراة الزمالك فى الكأس فى ظل المنافسة بين الفريق على البقاء فى الدوري.