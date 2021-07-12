أخبار عاجلة

رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أسوان يتضامن مع ويرفض رسمياً خوض مباراة الكأس

Print
أسوان يتضامن مع الزمالك ويرفض رسمياً خوض مباراة الكأس أسوان يتضامن مع ويرفض رسمياً خوض مباراة الكأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض نادي أسوان، موعد مباراته امام في نصف نهائي كأس والمقرر يوم 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد إعلان لجنة اداراة اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، موعد المباراة أمس.

وقال احمد سليمان، رئيس نادي اسوان، فى تصريحات اعلامية، انه ارسل خطابا رسميا للجنة اتحاد الكرة يرفض خلاله موعد مباراة الزمالك، والذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين نادى البنك الأهلى، حيث سيخوض الفريقين مباراتان يومي 6 و12 اغسطس، وليس من العدل ان يخوض اسوان بينهما مباراة الزمالك فى الكأس فى ظل المنافسة بين الفريق على البقاء فى الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ