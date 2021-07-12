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أدي المنتخب الاولمبي تدريبه مساء اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره بدء بمحاضره فنيه للكابتن شوقي غريب تحدث خلالها عن اهمية الايام القادمه والتركيز بشكل كبير لنكون جاهزين لمواجهة فرق كبيره بحجم اسبانيا والارجنتين واستراليا

واكد للاعبين ان الجماهير المصريه تنتظر منهم الكثير في الاولمبياد بعد تحقيق بطولة افريقيا

تم تقسيم المران علي ثلاث مراحل الاولي خاصه بالاحماء والثانيه تم تقسيم اللاعبين الي مجموعتين مدافعين ومهاجمين ثم جرت تقسيمه في نهاية المران شهدت حرص جميع اللاعبين علي تنفيد تعليمات الجهاز الفني