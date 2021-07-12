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مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات

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مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات
أعلن وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح كوفيد-19 من خلال المركز لـ 30 ألفًا

مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات

حذر مستشفى عفيف العام الأهالي، من تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للالتزام والمسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ اللقاح.

وفي سياق متصل؛ أعلن المستشفى أيضاً وصول عدد المستفيدين الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 من مركز لقاحات كورونا بعفيف لـ 30 ألف شخص طيلة الفترة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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