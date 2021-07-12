رامي صبري يكشف موعد عزاء شقيقه كريم

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أعلن المطرب رامي صبري عن إقامة عزاء لشقيقه الراحل كريم صبري، غدا الثلاثاء، بمنزل الأسرة، وذلك في أول تعليق له عقب تشييع جثمان شقيقه عصر اليوم.

وكتب رامي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": «عزاء أخي وحبيبي كريم صبري..نظرا للظروف الحالية.. تتلقي الأسرة العزاء غدا في منزل الأسرة.. والعنوان: الشيخ زايد. أمام مول العرب. المنطقة السياحية الرابعة.. عماره 71..شارغ غانم سلطان».

وشيع جثمان كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر اليوم وتم دفن جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الواحات.