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وزير الخارجية: مجلس الأمن في مرحلة التشاور بشأن سد النهضة

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وزير الخارجية: مجلس الأمن في مرحلة التشاور بشأن سد النهضة وزير الخارجية: مجلس الأمن في مرحلة التشاور بشأن سد النهضة

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن بيان الاتحاد الأوروبي دعا أديس أبابا لوقف أسلوبها.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، أن تنسق مع الجانب السوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات، متابعا أن مبعوث الاتحاد الإفريقي خلال جلسة مجلس الأمن أكد تقديم أفكارا جديدة للعملية التفاوضية لحل أزمة السد.

وأكد أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان لمجلس الأمن في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، وفي حالة حدوث توافق بين الأعضاء على مشروع المقدم من مصر والسودان سيتم طرحه في مجلس الأمن.

المصرى اليوم

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