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وزير خارجية كوبا يتهم مرتزقة ممولين أمريكيا بالتسبب في اضطرابات ببلاده

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وزير خارجية كوبا يتهم مرتزقة ممولين أمريكيا بالتسبب في اضطرابات ببلاده وزير خارجية كوبا يتهم مرتزقة ممولين أمريكيا بالتسبب في اضطرابات ببلاده

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اتهم وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، «مرتزقة» ممولين من قبل الولايات المتحدة بالتسبب في اضطرابات اندلعت في كوبا الأحد.

وقال رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن مرتزقة مولتهم الولايات المتحدة تسببوا الأحد في أعمال شغب قبيل مظاهرات في البلاد من خلال استراتيجية إعلامية مموهة بحملة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية للبلاد.

وتابع: «لم تكن في كوبا يوم أمس أي انتفاضة اجتماعية، كانت هناك أمس في كوبا فوضى واضطرابات ناجمة عن عملية إعلامية جرى إعدادها خلال فترة معينة ومنحت لها الملايين».

وسبق أن قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانل، الاثنين، إن العقوبات الأمريكية، التي تم تشديدها في السنوات الماضية، هي السبب في نقص الأدوية وتكرار انقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية التي أشعلت احتجاجات غير معهودة في البلاد.

وفي كلمة إلى الشعب بثها التلفزيون وإلى جانبه حكومته ألقى باللائمة أيضا على حملات على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها استخدمت المشاكل سلاحا ضد ما وصفه بثورة كوبا بقيادة الحزب الشيوعي.

واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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