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يقرر تعيين بدر حامد مديراًُ لقطاع الناشئين.. ولبيب متحدثاً رسمياً

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الزمالك يقرر تعيين بدر حامد مديراًُ لقطاع الناشئين.. ولبيب متحدثاً رسمياً يقرر تعيين بدر حامد مديراًُ لقطاع الناشئين.. ولبيب متحدثاً رسمياً

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها، تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة تعيين الكابتن حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي،
ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس – وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

المصرى اليوم

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