فاران يسير على خطى راموس ويقترب من الرحيل عن ريـال مدريد

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن أسباب عدم توصل ريال مدريد لإتفاق مع مدافعه رافائيل فاران، لتجديد تعاقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعد ان نشرت صحف إنجليزية ان مانشستر يونايتد يتفاوض فى الوقت الحالي مع فاران بعلم ريال مدريد، مما يدل على عدم توصل الطرفين لإتفاق.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان ريال مدريد قدم عرضا لتجديد عقد فاران مدته 3 مواسم، مقابل حصوله على راتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنويا، لكن فاران طلب الحصول على 12 مليون يورو سنويا، للموافقة على توقيع عقد جديد، في ظل تلقيه عرضا من مانشستر يونايتد بـ 12 مليون يورو فى الموسم.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد لن يفرط فى فاران خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بمبلغ اقل من 50 لـ 70 مليون يورو، على الرغم من توقف عرض مانشستر يونايتد عند 45 مليون يورو.