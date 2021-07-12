أخبار عاجلة

رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فاران يسير على خطى راموس ويقترب من الرحيل عن ريـال مدريد

Print
فاران يسير على خطى راموس ويقترب من الرحيل عن ريـال مدريد فاران يسير على خطى راموس ويقترب من الرحيل عن ريـال مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن أسباب عدم توصل ريال مدريد لإتفاق مع مدافعه رافائيل فاران، لتجديد تعاقد اللاعب، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعد ان نشرت صحف إنجليزية ان مانشستر يونايتد يتفاوض فى الوقت الحالي مع فاران بعلم ريال مدريد، مما يدل على عدم توصل الطرفين لإتفاق.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان ريال مدريد قدم عرضا لتجديد عقد فاران مدته 3 مواسم، مقابل حصوله على راتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنويا، لكن فاران طلب الحصول على 12 مليون يورو سنويا، للموافقة على توقيع عقد جديد، في ظل تلقيه عرضا من مانشستر يونايتد بـ 12 مليون يورو فى الموسم.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد لن يفرط فى فاران خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بمبلغ اقل من 50 لـ 70 مليون يورو، على الرغم من توقف عرض مانشستر يونايتد عند 45 مليون يورو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات

الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات