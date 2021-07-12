★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أقيمت اليوم الإثنين داخل ملاعب الناشئين بالنادي، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي البحر الأحمر “سفاجا” والجيزة “مركز شباب إمبابة”، ضمن الاختبارات التى قام الزمالك بإقامتها في محافظات مصر، وذلك تحت إشراف جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين كلا من: غانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، وبدر حامد، وحسن بصري ، وعادل المأمور، وحمادة عبد اللطيف، وعادل الدسوقي، وتامر عبد الحميد “دونجا”، والجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة فضمت كلا من: “نصر إبراهيم، وسيد سلامة، ومحمد أحمد، وعلي يونس، وخالد مصطفى، وإيهاب رفاعي، وإحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجري تصفيات اخري للعناصر التي تم اختيارها اليوم ، في ميعاد لاحق سيتحدد فيما بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك ، ابتداء من الساعة 9 صباحا ، في المواعيد التى تم ذكرها في وقت سابق ، وفقا لموعد كل محافظة ، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1 ، والناشئين على ملعب 2 ، وحراس المرمي على ملعب 3 .