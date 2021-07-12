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إنطلاق تصفيات اختيارات الناشئين الجدد في بمحافظتي البحر الأحمر والجيزة

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إنطلاق تصفيات اختيارات الناشئين الجدد في الزمالك بمحافظتي البحر الأحمر والجيزة إنطلاق تصفيات اختيارات الناشئين الجدد في بمحافظتي البحر الأحمر والجيزة

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أقيمت اليوم الإثنين داخل ملاعب الناشئين بالنادي، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي البحر الأحمر “سفاجا” والجيزة “مركز شباب إمبابة”، ضمن الاختبارات التى قام بإقامتها في محافظات ، وذلك تحت إشراف جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين كلا من: غانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، وبدر حامد، وحسن بصري ، وعادل المأمور، وحمادة عبد اللطيف، وعادل الدسوقي، وتامر عبد الحميد “دونجا”، والجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة فضمت كلا من: “نصر إبراهيم، وسيد سلامة، ومحمد أحمد، وعلي يونس، وخالد مصطفى، وإيهاب رفاعي، وإحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجري تصفيات اخري للعناصر التي تم اختيارها اليوم ، في ميعاد لاحق سيتحدد فيما بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك ، ابتداء من الساعة 9 صباحا ، في المواعيد التى تم ذكرها في وقت سابق ، وفقا لموعد كل محافظة ، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1 ، والناشئين على ملعب 2 ، وحراس المرمي على ملعب 3 .

المصرى اليوم

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