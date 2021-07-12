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وزير الأوقاف: تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة» (التفاصيل)

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وزير الأوقاف: تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة» (التفاصيل) وزير الأوقاف: تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة» (التفاصيل)

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة»، موضحا أن مواجهة تلك الجماعة يتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة.

وأوضح جمعة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوى، مضيفا: «لم يتم يتعين إمام في عهد الرئيس خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة».

وتابع: «قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير لا تدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي، وأنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية»، مشددا على أن أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس في تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافي.

المصرى اليوم

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