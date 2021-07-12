وزير الأوقاف: تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة» (التفاصيل)

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تنظيم الإخوان «خطر على الدين والدولة»، موضحا أن مواجهة تلك الجماعة يتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة.
وأوضح جمعة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوى، مضيفا: «لم يتم يتعين إمام في عهد الرئيس السيسي خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة».
وتابع: «قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير لا تدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي، وأنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية»، مشددا على أن أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس في تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافي.