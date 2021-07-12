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داعية يكشف سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

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داعية يكشف سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم داعية يكشف سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن فضل صيام يوم عرفة كبير للغاية، لافتَا إلى نَّ رسول الله ﷺ سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: «يُكفِّر السنة الماضية والباقية».

وشدد الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، على ضرورة تعويد الطفل على صيام يوم عرفة، خاصة أن الله عز وجل سيغفر كل ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وأشار إلى أن يوم عرفة سمي بهذا الإسم، لأن الناس تتعارف في هذا اليوم في الحج، وقيل لان الناس تعترف بذنوبهم في هذا اليوم، وقيل لأن سيدنا جبريل عرف سيدنا إبراهيم المناسك في هذا اليوم.

المصرى اليوم

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