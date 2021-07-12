خالد الجندي: يجب إلغاء الطلاق الشفوي للقضاء على «معيلة الرجال»

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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العقود قديما كانت مجرد كلمة ويموت صاحبها لتنفيذها، لكن في هذا الزمان تجد الشخص موقع ألف عقد ويتنصل منه، مضيفا: "في تربية أولاد البلد، فإن الكلمة تسوى رجل وتساوي رقبة"، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

وأوضح الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية dmc: «هذا ما يحدث فى الطلاق الآن، حيث يلقي الرجل اليمين على زوجته ويهرب، ويترك المسكينة لا تعرف هي مطلقة أم لا».

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على ضرورة إلغاء الطلاق الشفوى، متابعاً: «يجب أن نقضي على ظاهرة المعيلة، التي تسبب فيها الرجال».