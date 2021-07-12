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فرنسا تعلن توافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة لبنانيين نهاية يوليو

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فرنسا تعلن توافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة لبنانيين نهاية يوليو فرنسا تعلن توافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة لبنانيين نهاية يوليو

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كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن الإطار القانوني لفرض عقوبات على القادة اللبنانيين بنهاية الشهر الحالي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في بروكسل،: «لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة».

وأضاف، أن الهدف من فرض عقوبات على القادة اللبنانيين هو الضغط لتشكيل حكومة مستقرة.

كانت قد وبخت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو، الثلاثاء الماضي بكلمات قاسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنخبة السياسية في البلاد.

وقالت جريو ردا على كلمة «دياب» خلال لقاء بممثلي البعثات الدبلوماسية في السراي الحكومي الانهيار نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي بل جميعكم تتحملون المسؤولية وكل الطبقة السياسية المتعاقبة منذ سنوات».

وقطع إعلام الرئاسة البث الحي لوقائع اللقاء بعدما كالت السفيرة الفرنسية الاتهامات للنخبة السياسية في لبنان وحكومة دياب.

ورفضت جريو حديث دياب عن «حصار خارجي على لبنان»، وعددت ما قدمته فرنسا من مساعدات للبنان واللبنانيين حتى من قبل انفجار المرفأ.

وعقب انفجار المرفأ الذي أتى على نصف بيروت وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار تقدمت حكومة دياب باستقالتها وكلف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل حكومة جديدة لكنها لا تزال عالقة مع إصرار حلفاء مليشيا حزب الله على المحاصصة.

المصرى اليوم

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