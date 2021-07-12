صراع إسباني إنجليزي على ريناتو سانشيز

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قالت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، ان برشلونة يسعى للتعاقد مع ريناتو سانشيز، لاعب وسط فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بسبب رغبة المدير الفنى للفريق، رونالد كومان في تدعيم وسط الملعب بعد ضياع صفقة جورجينيو فينالدوم بسبب توقيع اللاعب لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن برشلونة سيواجه منافسة شرسة من ليفربول، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، من أجل تعويض فينالدوم، وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يبحث إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي، في الوقت الذي يرغب فيه النادى الفرنسي في حسم الصفقة عن طريق البيع النهائي.