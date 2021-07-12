أخبار عاجلة

رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يعلن رسميا عن أول صفقتين في صيف 2021.. شاهد النجمين بالقميص الأحمر.. صور

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن انتهاء إجراءات التعاقد مع الثنائي مروان رضا وتوني بيتر، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبين وقعا على عقود الانتقال للأهلي بداية من الموسم المقبل، وحتى موسم 2025، لتدعيم صفوف فريق كرة الماء بالنادي، وضمان المنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتدعيم كافة فرق النادي.

وانضم مروان رضا حارس المرمى للأهلي قادمًا من نادي ، بينما جاء انضمام توني بيتر قادمًا من فريق هليوبوليس. وانتظم الثنائي الجديد في تدريبات الفريق أمس مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الأمر الذي يعد استمرارا لمجلس محمود الخطيب في تدعيم الألعاب المختلفة بالقلعة الحمراء، خلال صيف الانتقالات 2021.

الأهلي يضم الثنائي مروان وبيتر
الأهلي يضم الثنائي مروان وبيتر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)