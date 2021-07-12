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واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتأثيرها على الأندية الشعبية .

وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟».

ومن جانه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار في الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة إلى تعديله، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التي تشارك في الدورى الممتاز، بالاستثمار في الأندية الشعبية .

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات في دورى خاص بهم، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة .

وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثروستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .

من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، في توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من ارباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصي، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها .

وأكد رئيس نادي الأولمبي، إلى أن الوضع الآن اصبح معقد ،ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي .

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتاسيس شركات إستثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التي تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%ن،وذلك لتشجيعه على الإستثمار .