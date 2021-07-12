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حبس المتهمين بسرقة أموال تبرعات صندوق مسجد في شبرا الخيمة

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حبس المتهمين بسرقة أموال تبرعات صندوق مسجد في شبرا الخيمة حبس المتهمين بسرقة أموال تبرعات صندوق مسجد في شبرا الخيمة

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قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس ميكانيكي ونجار مسلح وطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بدائرة القسم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر فية 3 أشخاص أثناء قيامهم بكسر صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد وسرقة ما بة من أموال.

وبالفحص تبين قيام المتهمين بسرقة الصندوق من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن مرتكبي الواقعة «ميكانيكي ونجار مسلح وطالب».

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والإستيلاء على اموال صندوق التبرعات وقاموا بانفاقها على متطلباتهم الشخصية.

المصرى اليوم

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