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بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده

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بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده
"كانيل" دعا أنصاره إلى النزول للشوارع لمواجهة المحتجين

بعد المظاهرات الحاشدة ضده .. الرئيس الكوبي يتهم أمريكا بإثارة الاضطرابات في بلاده

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم (الاثنين)، أمريكا بـ"اتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في بلاده، وتغيير النظام فيها"، وذلك غداة مظاهرات تاريخية ضد الكوبية.

وذكر "كانيل" في كلمة بثت تلفزيونيًا وإذاعيًا، أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، وفقًا لـ"فرانس 24".

ودعا أنصاره إلى الخروج للشوارع لمواجهة المتظاهرين.

وتظاهر آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كل أنحاء البلاد، أمس، هاتفين: "حرية" و"تسقط الديكتاتوريّة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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