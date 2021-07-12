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إثيوبيا تواصل المراوغة: مستعدون لإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة

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إثيوبيا تواصل المراوغة: مستعدون لإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة إثيوبيا تواصل المراوغة: مستعدون لإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة

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أطلع وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأمين العام للأمم المتحدة على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقال بيكيلي، في تصريحات مساء الاثنين، إن «القضايا المتنازع عليها حول سد النهضة لا تشكل تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن حلها في مؤسسة عالمية كمجلس الأمن»، حسب زعمه.

وواصل الوزير الإثيوبي المراوغة زاعما: «مستعدون دائما للانخراط مع الأطراف كافة من أجل التفاوض وإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة».

وأردف: «نقدر تفهم أعضاء مجلس الأمن لمساعي بلادنا التنموية وإعادة قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي».

واستكمل: «أوضحنا للأمين العام للأمم المتحدة موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن سد النهضة».

المصرى اليوم

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