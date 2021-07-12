شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

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استقبل د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

في بداية اللقاء، أعرب شيخ الأزهر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، كما هنأ فضيلته المطران سامي فوزي، لتنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، مؤكدًا أن روح الإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين في الوطن، في مختلف المناسبات، تؤكد أن مصر كانت وستظل في خير، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

من جانبهم، قدم وفد قساوسة الكنيسة الأسقفية التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، مؤكدين تقديرهم الكبير لجهود شيخ الأزهر وما حققه من نقلة كبرى على مستوى الحوار بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية داخليًّا وخارجيًّا.