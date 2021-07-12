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إصابة 16 عاملا في انقلاب أتوبيس عند نزلة الطريق الإقليمي بالباجور

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إصابة 16 عاملا في انقلاب أتوبيس عند نزلة الطريق الإقليمي بالباجور إصابة 16 عاملا في انقلاب أتوبيس عند نزلة الطريق الإقليمي بالباجور

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أصيب 16 شخصًا من العاملين في أحد المصانع، عقب انقلاب أتوبيس خاص بالشركة، عند نزلة الطريق الإقليمي بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الباجور العام.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد بانقلاب أتوبيس صغير ينقل عاملين بأحد المصانع في مدينة السادات، في الزراعات بالقرب من نزلة الطريق الإقليمي بالباجور، وتم نقل الحالات المصابة إلى مستشفى الباجور.

أكدت المعاينة المبدأية أن الحادث نتيجة السرعة الذائدة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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