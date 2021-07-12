ماكرون: نخوض سباقًا مع الزمن لمواجهة تفشي سلالة دلتا

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قالت قناة سكاي نيوز، نقلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله، إن حكومته رصدت انتشارا متسارعا لمتحور دلتا في فرنسا، مضيفا، أن اللقاح سيكون إجباريا للعاملين في القطاع الطبي وأن اللقاح هو السلاح الأنجح ضد الفيروس وتحوراته.

وتابع: «بلادنا تواجه عودة قوية لوباء كورونا، وإذا لم نتحرك الآن لمواجهة وباء كورونا ستزداد أعداد الإصابات وكذلك أعداد المرضى بالمستشفيات».

وأردف: «نخوض سباقًا مع الزمن لمواجهة تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وسنجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للعاملين في القطاع الصحي».