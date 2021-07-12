«الصحة» تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المتعاقد عليها (التفاصيل)

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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن إجمالي ما تم التعاقد عليه منذ بدء تلقي لقاح فيروس كورونا حتى الآن هو 150 مليون جرعة، ولدى الوزارة حاليا ما يقرب من 3 ملايين جرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاثنين، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود حمدي، بشأن عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل، وبشأن عدم اتضاح سياسة وزارة الصحة في التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا واولوية المستحقين للتطعيم، ومن النائبة دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، بشأن النظام الالكتروني الخاص بتسجيل طلب التطعيمات، ومن النائب محمد سعد بدراوي عوض، بشأن تقاعس وزارة الصحة عن تطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا، والنائبة سارة النحاس، بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم، لتلقى اللقاح للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد محددة لوجود بعض القري والمناطق تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح، وبشأن تطعيم مراقبي الثانوية العامة.

وأشار عيد إلى أن مسألة التطعيم للمسافرين للخارج تمثل تحديا كبيرا، نطرا لطلب العديد من الدول إجراءات معينة ولقاحات محددة، وحتى الآن لم تصدر منظمة الصحة العالمية أي معايير تطعيمية للمسافرين، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بإنتاج اللقاحات، والمستقر عليها هو البي سي آر.

وأوضح أنه تم مراسلة جميع السفارات المصرية في الخارج، وأفادت وزارة الخارجية في خطاب بعدم وجود معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشترط التطعيم باللقاح، وهناك دول تشترط تطعيم بلقاحات معينة، والبديل الحجر الصحي، وقامت بعض الدول بالتحايل على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة جهزت 24 مركزا في المحافظات لتطعيم المسافرين، مع إضافة خانة في الموقع المخصص لتسجيل طلبات تلقي اللقاح، لتحديد التسجيل لتطعيم المسافرين للخارج، وهذا السيستم جاهز ولم يتم إطلاقه.

وعقب الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الشؤون الصحية، قائلا: «أنا شايف ردك تهرب، يوجد تقصير في توفير التطعيمات المعتمدة».

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تطعيم أكثر من 4 ملايين مواطن حتي الآن، من إجمالي 9.5 مليون مواطن سجلوا لتلقي اللقاح، وهناك حملة تطعيم في المنازل لغير القادرين على الحركة أو يعانون ظروف صحية صعبة، وتم تطعيم 650 ألفا من الأطقم الطبية، وتم عمل حملات تطعيم مرضى الغسيل الكلوي، وتطعيم أكثر من 140 ألفا في السجون، والعاملين في السياحة، والوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأشار إلى أنه تم تدشين المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح في شهر يناير، وتم تطعيم نحو 4.5 مليون مواطن، وتم التقسيم إلى 3 فئات: كبار السن والأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وطلبت لجنة الشؤون الصحية، من وزارة الصحة تقديم خطة تفصيلية عن الانتهاء من تطعيم الـ10 ملايين مواطن الذين سجلوا لتلقي اللقاح، وبشأن تطعيم باقي المواطنين الذين لم يسجلوا، وتطعيم المصريين المسافرين للخارج.