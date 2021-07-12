تخصيص 2.98 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات

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خصصت الحكومة مبلغ (2.98) مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي الإثنين، إن المخصصات تشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

يذكر أن وزير التنمية المحلية أعلن إعتماد مبلغ (19.8) مليار جنيه وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .