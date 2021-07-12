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اليونان تجعل تطعيم الطواقم الطبية إلزاميا مع زيادة الإصابات

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اليونان تجعل تطعيم الطواقم الطبية إلزاميا مع زيادة الإصابات اليونان تجعل تطعيم الطواقم الطبية إلزاميا مع زيادة الإصابات

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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين إن تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 في بلاده ستصبح إلزامية لطواقم الرعاية الصحية والعاملين في دور المسنين مع استمرار زيادة حالات الإصابة في البلاد.

وقال إن الشق الخاص بتطعيم العاملين في دور المسنين سيدخل حيز التنفيذ فورا في حين سيصبح تطعيم طواقم الرعاية الصحية إلزاميا اعتبارا من أول سبتمبر أيلول.

وأعلن ميتسوتاكيس أيضا عن قيود جديدة لاحتواء انتشار الفيروس مثل السماح فقط لمن تلقوا التطعيم بدخول الحانات ودور السينما والمسارح وغيرها من الأماكن المغلقة.

المصرى اليوم

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