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المان سيتي ينفي رغبته فى التعاقد مع جريزمان وصفقة تبادلية تعيد اللاعب لناديه السابق

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المان سيتي ينفي رغبته فى التعاقد مع جريزمان وصفقة تبادلية تعيد اللاعب لناديه السابق المان سيتي ينفي رغبته فى التعاقد مع جريزمان وصفقة تبادلية تعيد اللاعب لناديه السابق

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، عن موقف نادي مانشستر سيتي، من التعاقد مع انطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ان ترددت انباء عن رغبة النادى الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب في حال لم ينجح في ضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.


ونشرت الصحيفة الإسبانية، ان مانشستر سيتي نفى بشكل قاطع وجود أي تفكير في ضم جريزمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في التخلص من جريزمان، بسبب راتبه الكبير في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني، بالإضافة إلى احتياج النادي لتوفير اموال كبيرة لتجديد عقد ليونيل ميسي لاعب الفريق.


وأشارت الصحيفة انه من المتوقع حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يعود من خلالها جريزمان ناديه السابق، ويضم برشلونة ساؤول نيجويز.

المصرى اليوم

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