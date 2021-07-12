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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه يأمل في فوز بريطانيا وايرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان «فرصة جيدة».

وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966، في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.

وأبلغ جونسون مؤتمرا صحفيا «هذه عملية طويلة وصعبة... بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع ايرلندا وسنحاول تحقيق ذلك».

وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا أمس الأحد «أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك... لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث».