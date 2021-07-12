أخبار عاجلة

رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جونسون: المملكة المتحدة وايرلندا تملكان «فرصة جيدة» لاستضافة

Print
جونسون: المملكة المتحدة وايرلندا تملكان «فرصة جيدة» لاستضافة كأس العالم جونسون: المملكة المتحدة وايرلندا تملكان «فرصة جيدة» لاستضافة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه يأمل في فوز بريطانيا وايرلندا بتنظيم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان «فرصة جيدة».

وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966، في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.

وأبلغ جونسون مؤتمرا صحفيا «هذه عملية طويلة وصعبة... بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع ايرلندا وسنحاول تحقيق ذلك».

وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا أمس الأحد «أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك... لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

كاف يبرز مشاركة الأهلى السابعة فى كأس العالم للأندية

كاف يبرز مشاركة الأهلى السابعة فى كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2021.. موعد البطولة ومنافسي الأهلي بعد اللقب العاشر

كأس العالم للأندية 2021.. موعد البطولة ومنافسي الأهلي بعد اللقب العاشر