حالة الطقس غدًا .. وارتفاع جديد في درجات الحرارة يصل لـ45 الأحد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا شبيه بحالة الطقس في مصر اليوم، وتبدأ تغييرات فى حالة الطقس اعتبارًا من يوم الجمعة حيث ترتفع درجات الحرارة فى عموم مصر، وتصل درجة الحرارة العظمي غدًا إلي 42 درجة فى جنوب الصعيد، وتكون أقل درجات الحرارة العظمي فى مصر غدًا 30 درجة فى مطروح، وتصل العظمى يوم الأحد إلى ٤٥ درجة في صعيد مصر.

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة ويستمر حتى بدايات الأسبوع المقبل، ورصد تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع استمرار ثبات درجات الحرارة حتى يوم الخميس.

تتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمي في القاهرة الوجه البحري ثابتة يومي الثلاثاء والأربعاء عند 36 درجة وترتفع يوم الخميس إلي 37 درجة وتصل الجمعة والسبت إلي 39 درجة وتنخفض الأحد إلي 38 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة 38 درجة الثلاثاء والأربعاء و39 درجة الخميس، وتصل إلي 42 درجة الجمعة والسبت، وتنخفض الأحد إلي 40 درجة.

وتظل درجات الحرارة العظمي ثابتة عند 31 درجة فى السواحل الشمالية الثلاثاء والأربعاء وتزيد الخميس إلي 32 درجة، والجمعة والسبت تكون 33 درجة، وتنخفض الأحد مرة أخرى إلي 32 درجة، وتظل درجات الحرارة المحسوسة 34 درجة حتى يوم الخميس وتصل الجمعة والسبت إلي 36 درجة، وتنخفض الأحد إلي 35 درجة.

وتكون العظمي في جنوب سيناء 39 درجة حتى يوم الخميس، وترتفع الجمعة إلي 40 درجة، وتصل السبت والأحد إلي 41 درجة، أما المحسوسة فتكون 42 حتى الخميس، وتصل الجمعة إلي 43 وتكون السبت والأحد 44 درجة.

وتكون العظمي فى شمال الصعيد 38 درجة حتى الخميس، وترتفع الجمعة إلي 40 درجة، وتكون السبت 41 درجة، أما المحسوسة فتكون 40 درجة حتى الخميس، و41 درجة الجمعة، بينما تصل إلي 43 يومي السبت والأحد.

وتكون درجات الحرارة المتوسطة فى جنوب الصعيد 42 للعظمي و43 للمحسوسة أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، وتكون 41 للعظمي و42 للمحسوسة يوم الأربعاء، بينما تصل إلي 44 للعظمي و45 للمحسوسة يوم السبت، و45 للعظمي و46 للمحسوسة يوم الأحد.

وقالت الأرصاد الجوية فى بيانها بأنه يسود طقس رطب شديد الحرارة نهارًا على القاهرة وجنوب البلاد والوجه البحري، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطب خلال الليل.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

يستمر التقارب بين الطقس غدًا مع حالة الطقس اليوم وكذلك الطقس أمس، ويكون الطقس فى جنوب البلاد وجنوب سيناء شديد الحرارة رطب نهارًا، وفى السواحل الشمالية مائل للحرارة، بينما يكون فى القاهرة والوجه البحري حار رطب، ويصبح معتدل الحرارة رطب خلال الليل علي كافة الأنحاء.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فى البحر المتوسط من متر لمتر ونصف، وفى البحر الأحمر من متر لمترين.

يستمر تكون الشبورة فى الصباح الباكر على المؤدية إلي الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويتوقع أن تكون الرياح فى مصر شمالية غربية بصفة عامة سرعتها تتراوح بين 14 و16 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر غدًا الثلاثاء

تكون درجات الحرارة في القاهرة غدًا مثل اليوم وأمس مستقرة عند 36-25 والمحسوسة 38، وكذلك الأمر تكون درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 31-24 والمحسوسة 34 درجة.

تكون درجة الحرارة غدًا العظمي الأعلي فى مصر 42 درجة فى أسوان والوداي الجديد وأبو سمبل وإدفو، وتكون الصغري 27 درجة فى الوادي الجديد، و28 درجة فى أسوان وأبو سمبل وإدفو، وتكون درجات الحرارة المحسوسة 43 درجة فى أبو سمبل وإدفو والوادي الجديد، و44 درجة فى أبو سمبل، وتكون درجات الحرارة فى الأقصر 41-27 و43 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلطيم 32-23، رفح 32-24، دمياط 31-25، بورسعيد 32-26، السلوم 33-23، دمنهور 34-24، سيوة 38-23، المنصورة 36-24، الإسماعيلية 37-24، السويس 37-25، الزقازيق 36-25، طنطا 35-24، شبين الكوم 36-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنيا 39-25، سوهاج 40-26، الطور 37-25، شرم الشيخ 40-29، شلاتين 38-27، أسيوط 39-26، حلايب 36-27، قنا 40-27، العريش 33-25، الفيوم 37-24، الغردقة 39-28، بني سويف 38-25 درجة.

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