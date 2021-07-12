أخبار عاجلة

رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

Print
إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت إثيوبيا وروسيا، الإثنين، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين في ختام منتدى التعاون العسكري الإثيوبي الروسي في دورته الـ11.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الدفاع الإثيوبية، مارتا لويجي، إن الاتفاقيات الموقعة سيكون لها أهمية قصوى في تحويل العلاقات طويلة الأمد بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأضافت أن الاتفاقية تركزت على تحويل قدرات قوات الدفاع الوطني في مجالات المعرفة والمهارة والتكنولوجيا.

يذكر أن منتدى التعاون العسكري الإثيوبي الروسي بدأ دورته الـ 11، الأربعاء الماضي في أديس أبابا، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين إثيوبيا وروسيا في مجالات التكنولوجيا ونقل المهارات وتبادل الخبرات في مجال العلوم العسكرية والتقنية.

وأشادت لويجي بالعلاقات مع وروسيا، قائلة إن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية منذ عام 1906 في مختلف المجالات خاصة الدبلوماسية والعسكرية.

وشارك في المنتدى الروسي الإثيوبي، ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع الإثيوبيتين، وعدد من القطاعات العسكرية الإثيوبية، فيما شارك من الجانب الروسي ممثلون عن القطاع التقني بوزارة الدفاع الروسية بجانب السفير الروسي بأديس أبابا.

مارتا لويجي، وهي مسؤولة قسم التمويل بوزارة الدفاع الإثيوبية، قالت أيضا خلال كلمتها بافتتاح المنتدى، إن العلاقات بين وأديس أبابا شهدت تطورا كبيرا منذ أن التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2019 على هامش القمة الأفريقية الروسية بمنتجع سوتشي الروسي.

وعبرت عن شكر وتقدير بلادها لروسيا لموقفها الداعم لإثيوبيا، قائلة «نقدر الموقف المشرف لروسيا في دعمها لإثيوبيا في عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي والذي اعتبرته موسكو شأنا داخليا».

وأضافت أن روسيا ساندت إثيوبيا في الانتخابات العامة السادسة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي كما ساندتها في ملف سد النهضة الإثيوبي، والقضايا الوطنية الأخرى التي أبدت فيها موسكو صداقتها لإثيوبيا.

بدوره، قال تشونشوك أناتولي، نائب مدير التعاون الفني العسكري في روسيا الاتحادية، إن البلدين تربطهما صداقة طويلة الأمد، مؤكدا أن المنتدى سيعزز هذه العلاقات في مختلف المجالات خاصة العسكرية.

وأشار المسؤول الروسي، خلال كلمته افتتاح المنتدى بأديس أبابا، إلى أن العديد من أفراد قوات الدفاع الإثيوبية تلقوا تدريبات في روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الإثيوبية على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤسسة صناعة الدفاع وشركة دجن للطيران الإثيوبيتين يعملان معا في المنتدى، للاستفادة من الخبرات الروسية لتعزيز القدرة التكنولوجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا