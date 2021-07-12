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"عسيري": استكملت مرحلة احتواء الوفيات والحالات الشديدة من كورونا

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"عسيري": السعودية استكملت مرحلة احتواء الوفيات والحالات الشديدة من كورونا "عسيري": استكملت مرحلة احتواء الوفيات والحالات الشديدة من كورونا
أكد تغطية 70% من البالغين بجرعة أولى من اللقاح.. وبدأنا توفير الجرعة الثانية

‏قال وكيل وزارة الصحة، للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن استكملت مرحلة الاحتواء السريع للوفيات والحالات الشديدة من المصابين بكورونا، وذلك بتغطية ٧٠٪ من البالغين بجرعة أولى مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور عسيري أن المملكة تدخل الآن مرحلة جديدة، وهي جرعة ثانية للجميع والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها، وهذه هي الإستراتيجية الأنجح عالمياً.

جاء ذلك في تعليق للدكتور عسيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول إتاحة وزارة الصحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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