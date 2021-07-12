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"اتحاد القدم" يعلن مواعيد الدورة التدريبية للرخصة الآسيوية PRO

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"اتحاد القدم" يعلن مواعيد الدورة التدريبية للرخصة الآسيوية PRO "اتحاد القدم" يعلن مواعيد الدورة التدريبية للرخصة الآسيوية PRO
اللجنة الفنية: إعادة فتح التسجيل في الدورة لمن لم يسجل سابقًا

أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديثاً على مواعيد الدورة التدريبية للرخصة الآسيوية PRO، كما قررت إعادة فتح التسجيل في الدورة لمن لم يسجل سابقاً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي ستسهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

وكانت اللجنة الفنية أصدرت في أغسطس الماضي جدول الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين ويستهدف 10 آلاف مدرب تقريباً بنهاية عام 2022م.

يذكر أن عدد الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والسعودية من المدربين الوطنيين في جميع التخصصات التدريبية حتى الآن بلغ 2998 مدرباً.

ويمكن لمن يرغب في التسجيل ممن لم يسجل سابقاً الدخول على صفحة اللجنة الفنية في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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