وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد العربي للتطوع

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، بحضور كمال عامر رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتطوع، لبحث أوجه التعاون بين الاتحادالعربي للتطوع ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للتطوع وذلك بديوان عام الوزارة.



قال وزير الشباب والرياضة :"نسعي في وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة التطوع بين النشء والشباب اعترافا باهمية التطوع علي مختلف الاصعدة، فالتطوع يحقق التنمية للوطن"، مشيراً الي ان التطوع يسهم في تكوين الشخصية الإيجابية للشباب ، ويعمل علي تعميق قيم الولاء والانتماء لدي الشباب.



أضاف "صبحي" اننا نؤمن بأهمية دعم دور الشباب العربي في إيجاد حلول إبداعية وغير تقليدية للقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات بينهما، وكذلك تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها"، موضحاً أن اشهار الاتحادات النوعية بجانب الإدارات المركزية بالوزارة لخدمة مستهدفات الوزارة وتسريع وتيرة العمل داخل الوزارة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة التعاون بين الاتحاد العربي للتطوع والاتحاد المصري للتطوع في الفترة المقبلة من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم مجال التطوع علي المستوي العربي.

فيما قال رئيس الاتحاد العربي للتطوع: " إن التعاون الاول بين الاتحاد العربي ووزارة الشباب كان مثمر بشكل كبير من خلال الملتقي العربي والافريقي للشباب المتطوعين ورواد الاعمال"، مشيراً الي أن فكرة إقامته علي المستوي العربي والافريقي يُعد الأول من نوعه حيث جمع الشباب من الوطن العربي مع نظرائهم من القارة الافريقية، وساهم في تعريف هذه الفئة الشبابية بالتحديات والصعوبات المشتركة التي تواجه عملية التنمية في هذين العالمين العربي والافريقي.



تحدث "بوهزاع" عن الجوائز التي يقدمها الاتحاد العربي للشباب في المجالات المختلفة، والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد داخل مملكة البحرين وخارجها في مجال التطوع، متمنياً ان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الأنشطة المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة المصرية.