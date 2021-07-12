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المكسيك تتصدر منافسات السلاح ومصر في الوصافة بتتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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المكسيك تتصدر منافسات السلاح ومصر في الوصافة بتتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث المكسيك تتصدر منافسات السلاح ومصر في الوصافة بتتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر منتخب المكسيك منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية "بونس راوند"والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.
وجاء ثنائي المكسيك المكون من سيسيليا ميزا وميليسا ميريليز في المركز الأول برصيد 551 نقطة واحتل ثنائي المكون من أميرة قنديل وسلمى أيمن في المركز الثاني برصيد 537 نقطة، وجاء ثنائي المكون من كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا برصيد 526 نقطة.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات تتابع السيدات والتي يمثل فيها منتخب مصر فيها فريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ) ، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الفروسية و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.
ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن و الدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

المصرى اليوم

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