مصيلحي ولاعبو الاتحاد السكندري يدعمون خالد الغندور

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حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، على زيارة خالد الغندور، لاعب خط وسط الفريق، بعدما أجرى اللاعب اليوم الإثنين، عملية جراحية في الوجه، ورافقه الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق.

وتعرض خالد الغندور، للإصابة بكسر في عظمة الوجه، خلال مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت الإثنين الماضي، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز زعيم الثغر، بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يُغادر اللاعب المستشفى اليوم، ويحصل على راحة سلبية لمدة أسبوعين، ثم يشارك عقب هذه الراحة بالتدريبات دون أي التحامات.

يذكر أن زعيم الثغر بدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز