فاركو يُحدد موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي، انطلاق فترة الإعداد عقب عيد الأضحي المبارك.

ويبدأ فريق فريق فاركو، خوض تدريباته الجماعية استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز بعد صعوده من الدرجة الثانية حيث نجح فريق فاركو فى التأهل لأول مرة فى تاريخه، بعد صراع مع حرس الحدود .

ومن جانبه، أكد مجدي عبدالعاطي، الندير الفني للفريف، أنه بصدد تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".