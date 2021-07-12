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مصطفى محمد يتماثل للشفاء ويخوض ودية جالاتا سراي امام اوليمبياكوس اليوناني

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شهدت قائمة فريق جالاتا سراي التركي، التى ستخوض المباراة الودية غدا الثلاثاء، امام فريق أولمبياكوس اليوناني المحترف بصفوفه أحمد حسن كوكا، تواجد مصطفى محمد، لاعب الفريق التركي، والمعار من فريق .

وتماثل مصطفى محمد للشفاء من إصابته في كاحل القدم، وهى الإصابة التى أبعدته عن الوديات الأخيرة للفريق التركي، لكنه اصبح جاهزا فى الوقت الحالى، ومن المتوقع ان يشارك فى جزء من المباراة الودية امام أولمبياكوس.

ويغيب مصطفى محمد عن منتخب الأوليمبي الذى سيشارك فى اوليمبياد طوكيو، بسبب خوض فريق جالاتا سراي مباريات الدور التمهيدي لدوري ابطال اوروبا امام إيندهوفن الهولندي.

المصرى اليوم

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