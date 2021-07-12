المعاشات.. التأمينات تكشف خطوات الصرف الإلكتروني عبر المحمول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خطوات الحصول على المعاشات إلكترونيا عبر المحمول، قائلا «من يرغب في الحصول على المعاش إلكترونيا، يتوجه إلى شركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية بغرض استقبال المعاش عليها».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن صرف معاشات شهر يوليو بدأ من مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن 10.5 مليون مواطن صرفوا المعاشات، بإجمالي 20.5 مليار جنيه

وحول حالات وقف صرف المعاشات، أكد أنه لم يحدث منذ أكثر من 8 شهور، في ظل التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة، متابعا «نحصل على الوفيات من وزارة الصحة، وأحيانا يحدث أخطاء بإدخال الرقم القومي للمبلغ عن الوفاة، بدلا من المتوفى، لكن كمنهج هام لا نوقف أي معاش».

وشدد على أن الهيئة تصوب الأخطاء حال وقوعها، لإيصال المعاشات إلى المستحقين، لافتا إلى أنه من المقرر إتاحة صرف المعاشات عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية المتاحة على هواتف المحمولة ابتداء من 8 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن طرح خدمة الحصول على المعاش عبر المحفظة الإلكترونية يستهدف منح الزحام على ماكينات الصرف الآلي.