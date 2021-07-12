البيت الأبيض: مستقبل القيادة السياسية في هايتي غير واضح

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قال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين كبارا عجزوا خلال زيارة لهايتي عن التوصل لاستنتاجات بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القيادة السياسية في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

جاء هذا، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية يومية للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بحسب «رويترز».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن وفدا من مسؤولين في الاستخبارات وأجهزة الأمن الأمريكية التقوا يوم الأحد مع مسؤولين في هايتي، بينما تترنح الدولة الكاريبية من جراء اغتيال الرئيس جوفينيل موريس.

وقالت ساكي: «ما لم يكن واضحا (بعد زيارة الوفد) هو كيف سيبدو مستقبل القيادة السياسية في البلاد»، مضيفة: «هناك نقص في الوضوح بشأن مستقبل القيادة السياسية».

ولقي مويس مصرعه بالرصاص، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، في منزله في بورت أو برنس، على يد من وصفتهم السلطات الهايتية بأنهم وحدة من القتلة تتألف من 26 كولومبيا، واثنين من الأمريكيين الهايتيين.