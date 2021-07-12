السودان سيدرس إنشاء قاعدة بحرية روسية

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"المهدي" أشارت إلى أن البرلمان سيبحث الاتفاق

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم (الاثنين)، أن برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وبينت مريم المهدي خلال زيارة إلى موسكو أن الاتفاق وقعته الحكومة السودانية السابقة، وهناك حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد الآن حيث سيدرس الاتفاق، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونوقش هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور.

وكانت روسيا قد أعلنت توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2020م، مبينة أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.