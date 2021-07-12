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خبير: السياحة القادمة معتمدة على التطعيم ضد كورونا

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خبير: السياحة القادمة معتمدة على التطعيم ضد كورونا خبير: السياحة القادمة معتمدة على التطعيم ضد كورونا

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قال الدكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي والتحول الرقمي لقطاع السياحة، إن منظمة السياحة العالمية أجرت تعديلات على الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول، وذلك في إطار المستجدات والتطورات المرتبطة بتداعيات المستجد وتحوراته، وتسري تلك الضوابط على أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والمعابر البرية والموانئ البحرية بالدول السياحية.

وأضاف «خليفة»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جميع الشركاء من منظمي الرحلات العاملين في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تم التنبيه عليهم بإخطار عملائهم بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا والخاصة بشهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.

وتابع: «القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم باللقاح المضاد لكورونا من الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة المتحورة للفيروس، وهم»الهند، بنجلاديش، باكستان، بوتان، ميانمار، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، البرازيل، أمريكا اللاتينية«، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما الماضية، سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم.

وأكمل: «يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدول جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على باركود، ثم يتم تحليل الهوية الآن فوري للسائح، وفى حالة ثبوت حمل السائح لفيروس كوفيد 19 وفي هذه الحالة يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو أي مستشفى متخصص وتطبيق البرتوكول الموضوع في هذا الشأن من وزارة الصحة المصرية.

المصرى اليوم

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