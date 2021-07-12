خبير: السياحة القادمة معتمدة على التطعيم ضد كورونا

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قال الدكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي والتحول الرقمي لقطاع السياحة، إن منظمة السياحة العالمية أجرت تعديلات على الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول، وذلك في إطار المستجدات والتطورات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد وتحوراته، وتسري تلك الضوابط على أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والمعابر البرية والموانئ البحرية بالدول السياحية.
وأضاف «خليفة»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جميع الشركاء من منظمي الرحلات العاملين في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تم التنبيه عليهم بإخطار عملائهم بالتعليمات والضوابط الصحية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا والخاصة بشهادات التطعيم ضد الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية التي تحمي جميع الزائرين للمقاصد السياحية المصرية.
وتابع: «القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم باللقاح المضاد لكورونا من الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة المتحورة للفيروس، وهم»الهند، بنجلاديش، باكستان، بوتان، ميانمار، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، البرازيل، أمريكا اللاتينية«، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما الماضية، سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم.
وأكمل: «يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدول جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على باركود، ثم يتم تحليل الهوية الآن فوري للسائح، وفى حالة ثبوت حمل السائح لفيروس كوفيد 19 وفي هذه الحالة يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو أي مستشفى متخصص وتطبيق البرتوكول الموضوع في هذا الشأن من وزارة الصحة المصرية.