استشاري نفسي: الأب يفقد المصداقية الأبناء في هذه الحالة

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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن العنف ضد الأطفال قد يكون لفظيا، وقد يكون جسديا، وممارسة هذا العنف ضد الأبناء يؤثر فيهم بصورة ملحوظة، ويؤدي إلى قيامه بمثل هذا السلوك مع أصدقائه.

وتابع «هاني»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الإثنين، أن الأب يفقد المصداقية لدى أبنائه عندما يطلب من نجله التوقف عن ممارسة السباب، في حين يقوم الأب بممارسة هذا الأمر في التليفون أو مع والدته.

ولفت إلى أن الطفل في مرحلة المراهقة يقوم بتقليد أحد الممثلين أو لاعب كرة قدم، وفي هذه المرحلة تكبر الأنا لديه، لأنه يشعر بأنه نضج، والبنت أيضًا تشعر في هذه المرحلة بأنها كبرت، وتريد التعبير عن هذا الأمر من خلال ارتداء ملابس والدتها.