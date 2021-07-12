أخبار عاجلة

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري نفسي: الأب يفقد المصداقية الأبناء في هذه الحالة

Print
استشاري نفسي: الأب يفقد المصداقية الأبناء في هذه الحالة استشاري نفسي: الأب يفقد المصداقية الأبناء في هذه الحالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن العنف ضد الأطفال قد يكون لفظيا، وقد يكون جسديا، وممارسة هذا العنف ضد الأبناء يؤثر فيهم بصورة ملحوظة، ويؤدي إلى قيامه بمثل هذا السلوك مع أصدقائه.

وتابع «هاني»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الإثنين، أن الأب يفقد المصداقية لدى أبنائه عندما يطلب من نجله التوقف عن ممارسة السباب، في حين يقوم الأب بممارسة هذا الأمر في التليفون أو مع والدته.

ولفت إلى أن الطفل في مرحلة المراهقة يقوم بتقليد أحد الممثلين أو لاعب كرة قدم، وفي هذه المرحلة تكبر الأنا لديه، لأنه يشعر بأنه نضج، والبنت أيضًا تشعر في هذه المرحلة بأنها كبرت، وتريد التعبير عن هذا الأمر من خلال ارتداء ملابس والدتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو