إسرائيل تعتقل فلسطيني بتهمة التخابر مع إيران

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اتهمت إسرائيل رجل الأعمال الفلسطيني يعقوب أبو القيعان، اليوم الاثنين، بـ«الاتصال بوكيل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو بعد نقل معلومات عن وزير الدفاع بيني جانتس إلى عميل عراقي كان على اتصال بوكلاء ايرانيين»، على حد تعبير لائحة الاتهام. وكُشف اليوم أن أبو القيعان، هو المواطن المعتقل منذ عدة أسابيع للاشتباه في ارتكابه «مخالفات أمنية خطيرة». وفقط بعد تقديم لائحة الاتهام ضده سمح بنشر اسمه.

وكُتب في لائحة الاتهام أن«المتهم قام عن علم بالاتصال بوكيل أجنبي لإيران، وليس لديه تفسير معقول لهذا الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، قدم المدعى عليه بوعي كامل، بنقل معلومات للعدو».

وتدعي لائحة الاتهام أن رجل أعمال عراقي تواصل مع أبو القيعان في عام 2019 وأخبره «أن أناس في طهران» يريدون مقابلته.وتدعي اللائحة أن أبو القيعان نقل إليه معلومات عن غانتس، لكنه لم يلتق بالرجل أو الإيرانيين بسبب أمر تقييدي يمنعه من الخروج من البلاد صدر بحقه بسبب تعقيدات اقتصادية يواجهها.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه «في عدة مناسبات ... قدم المدعى عليه إلى حيدر (رجل الأعمال العراقي) معلومات علمها، في إسرائيل، عن أنشطة قوات الأمن في إسرائيل، وأنشطة وزير الدفاع بيني غانتس. وصفقات عسكرية أبرمت بين إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها. معلومات علمها المتهم من وسائل الإعلام، أو علاقاته المباشرة مع أشخاص مختلفين في إسرائيل».

وتضيف لائحة الاتهام أن المدعى عليه فعل ذلك لـ«زيادة قيمته في نظر الإيرانيين والحصول على مقابل للمعلومات التي قدمها».

وتقول لائحة الاتهام أن أبو القيعان بالغ في الاشادة بنفسه في محادثاته مع رجل الأعمال العراقي، زاعمًا أنه من «صناع القرار في إسرائيل»، بل وزعم أنه «عضو في الكابينيت». من بين أمور أخرى، تقول لائحة الاتهام إن أبو القيعان أبلغ المواطن العراقي بعودة غانتس من رحلة سياسية إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول 2020، والتي أبرم فيها صفقة مع دولة الإمارات. وتضيف لائحة الاتهام:«في إحدى المحادثات، أخبر المدعى عليه المواطن العراقي أن دولة إسرائيل ستنفذ قريبًا عمليات هجومية، وهي عمليات جرت بالصدفة في وقت قريب لما وصف».

وتدعي لائحة الاتهام أن أبو القيعان والمواطن العراقي حاولوا ترتيب لقاء مع الإيرانيين في دولة أخرى عام 2020 لكن دون جدوى. وبحسب ادعاء النيابة، اعترف أبو القيعان في البداية بالتهم الموجهة إليه، لكنه أنكرها بعد ذلك وقال إن بالغ في وصفه لما حدث. ومع ذلك، اعترف أبو القيعان بنقل المعلومات حول غانتس، وفق ادعاء النيابة.

وسُمح بنشر القضية بناء على طلب صحيفة «هآرتس» وصحيفة «يديعوت أحرونوت». في الأسبوع الماضي، وسُمح بنشر القضية الأمنية بشكل جزئي، في ظل الانتقادات الشديدة التي وجهتها المحكمة المركزية في بئر السبع لتعامل جهاز الأمن العام والشرطة مع القضية.

وخلال جلسة استماع بشأن استئناف قدمته الدولة في القضية، الأسبوع الماضي، قال القاضي إلياهو بيتان للدولة: «يبدو لي أن هناك من يجركم من أنفكم إلى الأشجار والأغصان ضعيفة. بشكل عام، القصة لا تثير أي انطباع حقيقي، لقد ارتفعتم ثلاثين ألف قدم في الهواء وأقترح عليكم العودة إلى أرض الواقع».

وأضاف القاضي: «لا يبدو لي أن هناك شيئًا دراماتيكيًا هنا، أو أننا قد أنقذنا دولة إسرائيل بشكل كبير. صحيح أنه يتم البحث عن الحقيقة أثناء الاعتقال ولكن هذا أيضًا له حدود، ونحن على نفس المستوى من البحث لمدة طويلة من الوقت، ولا يوجد شيء جديد يبرر استمرار الاعتقال».

واعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني من عرب 48 يعقوب أبوالقيعان في في 10 يونيو الماضي، الذي يعيش في النقب المحتل، للتحقيق المشترك من قبل جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيل، للاشتباه في وجود اتصالات غير مشروعة مع مصدر لبناني عراقي وعبر إيراني مصادر استخباراتية، حتى أنه نقل المعلومات إليها.