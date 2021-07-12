رئيس الأسقفية لشيخ الأزهر: نطمح في المزيد من مشروعات الحوار المشترك

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك بمقر المشيخة حيث قدم الوفد التهنئة للشيخ بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك

تقدم المطران سامي بالشكر لشيخ الأزهر على تهنئته بمنصبه الجديد مؤكدًا على ضرورة التعاون بين المؤسستين في إنشاء مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تعتزم الكنيسة الأسقفية افتتاحه.

واستكمل المطران: نفخر بعلاقة الكنيسة الأنجليكانية بالأزهر الشريف ونتمنى أن تستمر العلاقة في المزيد من المشروعات واللقاءات والحوارات.

من جانبه قال الإمام الأكبر إن الكنيسة الأسقفية فتحت الطريق أمام الأزهر الشريف للحوار مع الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا مشيدًا بدور المطران منير حنا في بيت العائلة المصرية.

وأشاد الإمام الأكبر بمشروع معًا من أجل مصر الذي تبنته الكنيسة الأسقفية حيث ضم شيوخ وقساوسة معًا مؤكدًا إنه أذاب الجليد بينهما وهو ما صنعته عادات بالية بعيدة عن الدين والمعتقد.

وقال شيخ الأزهر للمطران: نحن جنود في معركة الدفاع عن الوطن والدين فنحن نظراء في الإنسانية مشيدًا بفكرة اجتماع الوعاظ والقساوسة معًا .

حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة والأستاذ سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.